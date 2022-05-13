الشروع في صيانة وتوسعة شارع النصر بطرابلس | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

أعلنت بلدية طرابلس المركز، اليوم الجمعة، غلق شارع النصر، بداية من جنة العريف إلى الإشارة الضوئية أبومشماشة.

وفي بيان مقتضب أرجعت البلدية السبب في غلق الشارع إلى البدء في أعمال صيانة.

في حين لفتت مديرية أمن طرابلس في بيان، إن غلق الشارع سيكون للصيانة والتوسع.. وبداية من جنة العريف إلى الإشارة الضوئية شارع ميزارن.

وأشارت المديرية إلى تنفيذ الصيانة والتوسعة بواسطة شركة الخدمات العامة بالتعاون مع مكتب شؤون المرور والتراخيص.. وحضت المواطنين القاطنين بالشارع على سرعة نقل سيارتهم.

إلى ذلك، أعلنت مديرية أمن طرابلس فتح طريق الإشارة الضوئية أبومشماشة بعد أن كانت مقفلة لغرض استكمال أعمال التوسعة والأشغال العامة.