ماما سليمان: على رئاسة مجلس الدولة تدارك أخطاء جلسة “24 فبراير”

أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري ماما سليمان أن هناك أغلبية مقاطعة بالمجلس وغير راضية عن ما يحدث داخله.

وقال سليمان، في تصريحات صحفية، إن المجلس فشل في عقد جلسات صحيحة بالنصاب القانوني منذ الجلسة التي عقدت في جمعية الدعوة الإسلامية قبل أكثر من شهرين، قائلا، وتساءل: ألا يعني ذلك أن هناك أغلبية مقاطعة وغير راضية على ما يحدث؟

وطالب سليمان رئاسة مجلس الدولة الاستشاري بتدارك الموقف ومعالجة الخطأ الذي حدث في جلسة 24 فبراير الماضي، غير مكتملة النصاب، والتي اتخذت فيها قرارات مصيرية، بحسب تعبيره.