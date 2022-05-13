الدبيبة ينعى رئيس الإمارات خليفة بن زايد

العنوان-طرابلس

نعى رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الجمعة، فقيد الأمة العربية رئيس الإمارات، خليفة بن زايد آل نهيان.

ودخلت الإمارات اعتبارا من اليوم في حداد رسمي وقررت تنكيس الأعلام لمدة 40 يوما، إضافة إلى تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص ثلاثة أيام.

وقال الدبيبة في بيان له عبر صفحته بـ فيسبوك: “تنعي حكومة الوحدة الوطنية وفاة رئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ونتقدم بأحر التعازي لدولة الإمارات العربية المتحدة شعبا وحكومة في وفاة الفقيد”.

وتوفي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الجمعة، بحسب ما أعلنت وكالة أنباء الإمارات.