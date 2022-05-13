الأزمة الليبية على طاولة المباحثات المصرية الدنماركية

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الدنماركي يبي كوفود لبحث تطورات الملف الليبي كما تبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ بأن المباحثات بين الجانبين توصلت للتوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية المصرية ونظيرتها الدنماركية وذلك بشأن التشاور السياسي رفيع المستوى بين البلدين حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

هذا وبينت مصادر إعلامية أن القاهرة تقود جهودا واتصالات دولية لتعيين مبعوث أفريقي على رأس البعثة الأممية في ليبيا بالتزامن مع محاولات للوصول إلى اتفاق بين الأطراف الليبية عبر مشاورات مجلسي النواب والدولة.

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