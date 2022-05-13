شكشك: 80 بالمائة من الإنفاق المتعلق بجائحة كورونا كان وهميا

أكد رئيس ديوان المحاسبة طرابلس، خالد شكشك، الخميس، أن 80 بالمائة من الإنفاق المتعلق بأزمة الفيروس المستجد، كورونا، كان “إنفاقا وهميا”.

وفي تصريح إعلامي، أفاد شكشك أن “الفساد منتشر في قطاع الصحة” وأنه “أكبر تحد يواجهه الديوان”، مضيفا أنه تم “القيام بخطوات كبيرة لمكافحته” وأن “المسؤولين مدعوون إلى فصل المشاكل السياسية عن تقديم الخدمات للمواطن”.

وأشار شكشك إلى أن “جزءا من ديون العلاج في الخارج ملفق” وإلى أن “هناك تزويرا في الفواتير”.

وشدد شكشك على أنه تم “تنظيم وضع المرضى في مصر وهناك تحسن ملحوظ في الخدمات”، وأن الديوان “تدخل لتنظيم العلاج في الخارج وبدأ من تونس عن طريق منظومة علاج”.

وتابع شكشك أن “70 بالمائة من الحالات التي تعالج في تونس سببها نقص الأدوية في ليبيا” وأنه “لو تحل أزمة الأدوية فإن أغلبهم يمكنكهم العلاج محليا”.

وأعلن شكشك أنه “سينطلق توريد الأدوية وفقا للعطاء العام بداية من شهر سبتمبر المقبل”.