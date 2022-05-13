جهاز الردع يُحبط عملية تهريب قطع أثرية تعود للعهد الروماني

العنوان-طرابلس

أعلن جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، اليوم الجمعة، ضبط شخصين من طرابلس وإحباط عملية تهريب قطع أثرية تعود للعهد الروماني، منوها بأنه يعكف هذه الأيام على تتبع بقية المتورطين في هذه الجريمة.

وأكد الجهاز في بيان له إنه يعكف هذه الأيام على تتبع خيوط جريمة متكاملة الأركان تتمثل في قيام مجموعة من أربعة أشخاص من العاصمة طرابلس يمتهنون تجارة الآثار المحمية وتهريبها.

كما أكد جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة القبض على شخصين من المجموعة التي تتاجر في الآثار وما زال الباقي في حالة تتبع ورصد وستصل إليهم يد الجهاز في أقرب وقت، لافتا إلى أن الجهاز من صميم عمله تتبع الجرائم بكافة أشكالها ومكافحتها.

كما نبه جهاز الردع إلى أن تهريب الآثار جريمة يعاقب عليها القانون، مرفقا فيديو للآثار المضبوطة، وصورا لبعض بطاقات التسجيل من مصلحة الآثار للقطع الأثرية التي أحبط تهريبها.

وتشكل جرائم تهريب الآثار إلى خارج ليبيا، مشكلة معقدة ومزمنة تسعى الدولة الليبية إلى حلها بالتعاون مع دول ومنظمات غير حكومية وقد تمكنت في فترات سابقة من استعادة عدد من القطع الأثرية من دول مختلفة، كان آخرها الولايات المتحدة.