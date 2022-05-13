دراغي: الاستقرار في ليبيا هدف ينبغي متابعته

أكد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي أن روما تدفع في اتجاه حل يجلب الاستقرار في ليبيا، الأمر الذي اعتبره هدفًا ينبغي متابعته.

جاء ذلك خلال تصريحات للمسؤول الإيطالي أمام منتدى “نحو الجنوب”، الذي نظمه البيت الأوروبي أمبروسيتي في سورينتو الإيطالية.

واعترف دراغي بصعوبة التوصل إلى حل وسط للنجاح في تشكيل حكومة منتخبة في ليبيا من قبل الشعب بحرية، لافتًا إلى أن إيطاليا تؤيد كل وساطة دبلوماسية تقود إلى الاستقرار في البلد المتوسطي.

ووفق ما نقله موقع “ديكود 39” الإيطالي فإن حكومة روما تريد العودة لتكون في صدارة العمليات الدبلوماسية في ليبيا، وهو ما يعني في حال حافظت على هذا الدور؛ القدرة على منح شركة “إيني” الإيطالية تفويضًا استكشافيًا للبحث واستخدام الموارد الجديدة في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية