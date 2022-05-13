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دراغي: الاستقرار في ليبيا هدف ينبغي متابعته

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي أن روما تدفع في اتجاه حل يجلب الاستقرار في ليبيا، الأمر الذي اعتبره هدفًا ينبغي متابعته.

جاء ذلك خلال تصريحات للمسؤول الإيطالي أمام منتدى “نحو الجنوب”، الذي نظمه البيت الأوروبي أمبروسيتي في سورينتو الإيطالية.

واعترف دراغي بصعوبة التوصل إلى حل وسط للنجاح في تشكيل حكومة منتخبة في ليبيا من قبل الشعب بحرية، لافتًا إلى أن إيطاليا تؤيد كل وساطة دبلوماسية تقود إلى الاستقرار في البلد المتوسطي.

ووفق ما نقله موقع “ديكود 39” الإيطالي فإن حكومة روما تريد العودة لتكون في صدارة العمليات الدبلوماسية في ليبيا، وهو ما يعني في حال حافظت على هذا الدور؛ القدرة على منح شركة “إيني” الإيطالية تفويضًا استكشافيًا للبحث واستخدام الموارد الجديدة في ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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