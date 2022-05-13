أبو زريبة يتفقد مركز إيواء الهجرة غير الشرعية بجهاز الدعم والاستقرار بالمنطقة الغربية

أجرى وزير الداخلية بحكومة الاستقرار عصام أبوزريبة بجولة تفقدية لمركز إيواء الهجرة غير الشرعية بجهاز الدعم والاِستقرار بالمنطقة الغربية.

واطلع الوزير خلال الزيارة على أوضاع المهاجرين غير القانونيين والمرافق التابعة لمركز الإيواء بالتزامن مع عملية ضبط نفذها عناصر الجهاز لعدد من المهاجريين الذين كانوا يعتزمون مغادرة البلاد بحرا إلى أوروبا بشكل غير قانوني.

كما شملت الزيارة جولة تفقدية داخل المركز وتـم الإطلاع على العراقيل التي تواجهم ووضع الحلول العاجلة لهـا مع التاكيد على أن ملف الهجرة يعد من أولويات الوزارة، وستعملُ بكل جهد لدعم هذا الملف؛ للحد من ظاهرة الهجرة غير القانونية.

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