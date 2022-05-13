“الردع” يخترق شبكة لتهريب الآثار ويُحبط عملية تهريب قطع أثرية تعود للعهد الروماني | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

تمكنت عناصر جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، من القبض على شخصين بحوزتهما حقيبة بها 6 قطع أثرية مسجلة لدى مصلحة الآثار.

وأوضح الجهاز في بيان له أنه تم ضبط اثنين من المتهمين الأربعة متلبسين بعد عملية أمنية دقيقة اخترقت خلالها شبكة لتهريب الآثار.. لافتة أنهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والعزم على تهريبها خارج ليبيا.

وأكد الجهاز أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي بدورها ستباشر التحقيق.. مشيرا إلى أنه يتتبع الاثنين الآخرين من أفراد شبكة التهريب.

وتشكل جرائم تهريب الآثار إلى خارج ليبيا، مشكلة معقدة ومزمنة تسعى الدولة الليبية إلى حلها بالتعاون مع دول ومنظمات غير حكومية.

و تمكنت في فترات سابقة من استعادة عدد من القطع الأثرية من دول مختلفة، كان آخرها الولايات المتحدة.