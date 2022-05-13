فضيل الأمين: تلاعب المنظمات أو الدول بالأوضاع الليبية خطر

دعا المرشح الرئاسي السابق فضيل الأمين المجتمع الدولي إلى ضرورة إبعاد ليبيا عن سيناريو الفوضى أو التقسيم.

وقال الأمين في تغريدة عبر “تويتر”: “يجب أن تفهم اللجنة الدولية، ولا سيما الدول الرئيسية، خطورة السماح بالتلاعب بالوضع في ليبيا أو استخدامه من قبل المنظمات أو البلدان التي تستفيد من الفوضى أو التقسيم، ليبيا أهم من السماح للهواة بتقويضها”.

يشار إلى أن مركز الحوار الإنساني، في مونترو السويسرية، دعا ممثلين عن المجلس الرئاسي ومجلسي النواب والدولة، إلى اجتماع انطلق مساء أمس الخميس، حضره فقط قادة المليشيات الرئيسية والتشكيلات المسلحة لغرب ليبيا.

وقالت وكالة أنباء “نوفا” الإيطالية إن مقترحين مطروحين على طاولة الاجتماع هما إما إعلان دستوري جديد ذي “طبيعة مؤقتة”، يبدأ عمليا من الصفر، وإما الموافقة على المشروع الذي وضعته في 2017، الجمعية التأسيسية، إلا أنها قالت إن الخيار الثاني يتطلب خطوة لاحقة، وهي استفتاء شعبي بنصاب غير محتمل: 50 + 1 من أصوات كل من المناطق: طرابلس وبرقة وفزان.

يشار إلى أن ذلك يأتي قبل استئناف اجتماعات مجلسي النواب والدولة المزمع عقدها الأحد المقبل في مصر والتي تخصص بشكل خاص لبحث القضايا الخلافية المتعلقة ببعض مواد مشروع الدستور.