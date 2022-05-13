فتاة وشابين في صبراتة يمتهنون السطو المسلح في صبراتة

العنوان-صبراتة

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، اليوم الجمعة، القبض على شخصين وفتاة كانت برفقتهما كونهم متهمون بالسطو المسلح على أحد المواطنين بمنطقة الهضبة جنوب مدينة صبراتة غرب البلاد.

وقالت الوزارة في بيان لها إن المتهمين ألقي القبض عليهم بناء على محضر جمع الاستدلالات المحرر بدائرة مركز شرطة العلالقة بمديرية أمن صبراتة بشأن قيام شخصين على متن مركبة آلية نوع “فورد” بالسطو مسلح على مواطن بمنطقة النهضة جنوب صبراتة والتي قيدت ضد مجهول حينها.

وأوضحت الوزارة أن أعضاء وحدة التحري والقبض بقسم البحث الجنائي بمديرية أمن صبراتة رفقة أعضاء التحري بمركز شرطة صبراتة تمكنوا من خلال التحري وجمع المعلومات من القبض على الجناة رفقة فتاة.

وأضافت وزارة الداخلية أن الفتاة التي جرى ضبها مع المتهمين اعترفت خلال التحقيق معها بمشاركتها في عدة وقائع أخرى مع أشخاص آخرين، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وجاري البحث عن باقي المطلوبين.