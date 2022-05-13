أبو بريق: حان الوقت لتراجع رئاسة مجلس الدولة طريقة إدارتها للمجلس

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري ورئيس لجنة الحقوق والحريات أحمد أبو بريق إن الأوان قد حان لتراجع رئاسة المجلس طريقة إدارتها للمجلس.

أبو بريق وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أوضح أن عدم الحصول المجلس على النصاب القانوني لعقد جلسة رسمية بشكل متكرر يؤكد أن الأغلبية الداعمة للتوافق الوطني هي التي تقاطع الجلسات.

وتابع أبوبريق قائلاً: “إن المنطق السليم والحرص على المصلحة العامة يحتمان على رئاسة المجلس الالتفات لمطالب هذه الأغلبية”.

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