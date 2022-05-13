المنفي ينعى الشيخ خليفة بن زايد

نعى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي رئيس دولة ‫الإمارات العربية المتحدة الشيخ ‫خليفة بن زايد آل نهيان والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الجمعة.

وقال المنفي: تلقينا ببالغ الأسى والحزن نبأ وفاة فقيد الأمة العربية المغفور له الشيخ ‫خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة ‫الإمارات العربية المتحدة، وأمام هذا المصاب الجلل والفاجعة الأليمة لا يسعنا إلا التقدم شعب الامارات الشقيق وأسرة الفقيد بخالص التعزية والمواساة، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جنانه وأن يلهمكم جميعا جميل الصبر والسلوان.

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