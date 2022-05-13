قيس سعيد: استقرار ليبيا من استقرار المنطقة

استقبل رئيس تونس قيس سعيّد، اليوم الجمعة، بقصر قرطاج، رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية مصطفى مدبولي، وذلك بحضور نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة.

وأشار رئيس تونس إلى أهمية مواصلة التنسيق مع مصر بخصوص الملفات الإقليمية والدولية، مذكرا، في هذا الإطار، بأن استقرار ليبيا من استقرار المنطقة وبأن الحل السلمي السياسي في هذا البلد الشقيق لا بد أن يكون ليبيا-ليبيا بما يحفظ وحدته ويعزز أمنه.

من جانبه، جدّد مدبولي التأكيد على دعم مصر الكامل لتونس في هذا الظرف التاريخي ووقوفها التام إلى جانبها في كل الخطوات التي يتم اتخاذها.

كما توجه رئيس مجلس الوزراء المصري بالشكر لتونس على موقفها في ملف سد النهضة.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء المصري عن ارتياح بلاده لنجاح مبادرة سنة الثقافة التونسية المصرية، وتطلعها إلى تعزيز الجهد المشترك من أجل تدعيم نسق التعاون الاقتصادي في الفترة القادمة عبر انجاز برامج تنفيذية بخطوات وأهداف واضحة وتشجيع رجال الأعمال في البلدين على الاستثمار وتسهيل إجراءات تنقلهم وتطوير التبادل التجاري وتوسيعه ليشمل مجالات واعدة جديدة.