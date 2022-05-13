محطة الفضاء الدولية تشاهد هذه الليلة في سماء ليبيا

ستظهر محطة الفضاء الدولية من جهة الجنوب الغربي، على تمام الساعة 9:41 من مساء الجمعة، وتتجه كأنها نجمة مضيئة في مسار مستقيم لجهة الشمال الشرقي لتختفي عن الأنظار بعد 5 دقائق، أي على تمام الساعة 09:46 مساء الجمعة – وفقاً لما ذكرته مؤسسة رؤية.

ولفتت صفحة رؤية الليبية المهتمة بالفلك وأحوال المناخ محبي مشاهدة السماء وتحديداً محطة الفضاء الدولية، أن يوجهوا أبصارهم هذه الليلة بدءاً من الساعة 09:41 إلى جهة الجنوب الغربي.

وأشارت صفحة رؤية إلى أن مشاهدة المحطة ستكون واضحة أيضاً للمتابعين في المناطق الشرقية من ليبيا، كما نشرت صورة توضيحية لنقاط ظهور المحطة في السماء.

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