ليبيا الان

محطة الفضاء الدولية تشاهد هذه الليلة في سماء ليبيا

تم النشر منذُ 41 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ستظهر محطة الفضاء الدولية من جهة الجنوب الغربي، على تمام الساعة 9:41 من مساء الجمعة، وتتجه كأنها نجمة مضيئة في مسار مستقيم لجهة الشمال الشرقي لتختفي عن الأنظار بعد 5 دقائق، أي على تمام الساعة 09:46 مساء الجمعة – وفقاً لما ذكرته مؤسسة رؤية.

ولفتت صفحة رؤية الليبية المهتمة بالفلك وأحوال المناخ محبي مشاهدة السماء وتحديداً محطة الفضاء الدولية، أن يوجهوا أبصارهم هذه الليلة بدءاً من الساعة 09:41 إلى جهة الجنوب الغربي.

وأشارت صفحة رؤية إلى أن مشاهدة المحطة ستكون واضحة أيضاً للمتابعين في المناطق الشرقية من ليبيا، كما نشرت صورة توضيحية لنقاط ظهور المحطة في السماء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك