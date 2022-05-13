دراغي: إيطاليا تدفع باتجاه حل مرضي للأزمة ويجلب الاستقرار لليبيا

روما 13 مايو 2022 (وال)- قال رئيس الحكومة الإيطالية ماريو دراغي اليوم الجمعة، إن بلاده تعمل على تشجيع الوصول إلى حل مُرضِ للأزمة القائمة في ليبيا، تدعم كل وساطة دبلوماسية لمحاولة جلب الاستقرار إلى البلاد دون العداء لأي من الجانبين.

وفي كلمة له أمام منتدى “نحو الجنوب”، الذي نظمه البيت الأوروبي – أمبروسيتي في سورينتو الإيطالية، أكد دراغي أن خطة الحل في ليبيا ليست سهلة، لاسيما وأن الهدف هو إيجاد حل وسط للنجاح في تشكيل حكومة منتخبة من الشعب بحرية.

وشدد على أن “الاستقرار السياسي في منطقة البحر المتوسط هدف ينبغي متابعته، وتحديدا في ليبيا حيث لديها قدرات ضخمة”.

وأشار إلى ما تسببه الحرب الدائرة في أوكرانيا وتبعاتها على استقرار إفريقيا والشرق الأوسط.

ونقل موقع “ديكود 39” عن رئيس الحكومة الإيطالية قوله: إن “الحكومة الإيطالية تعلم أنه مع تراجع صادرات النفط في ليبيا إلى أدنى مستوى لها منذ أبريل 2020، على خلفية الإغلاق في بعض مواقع الهلال النفطي، لا تزال هناك مناطق أخرى غير معروفة قد تراجع فيها الإنتاج أيضا”.

وبخصوص موقف حكومته المتوازن من الأزمة في ليبيا، قال دراغي إن “الهدف من ذلك هو الحفاظ على دور الوسيط والوقوف على مسافة واحدة من الفصيلين في الميدان، وكذلك لتمكين شركة إيني الإيطالية للنفط من الحصول على تفويض استكشافي للبحث، واستخدام الموارد الجديدة مع تجنب استعداء أحد الجانبين”. (وال)

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