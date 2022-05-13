نورلاند: ليبيا تضيع فرصة الحصول على 6 ملايين دولار في اليوم جراء أزمة إغلاقات الحقول والموانئ النفطية

كشف سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى ليبيا ومبعوثها الخاص ريتشارد نورلاند في تصريحات صحفية أن ليبيا تفقد وتضيّع فرصة الحصول على 6 ملايين دولار في اليوم، وذلك على خلفية أزمة إغلاقات حقول وموانئ نفطية.

وبين نورلاند أن ما يحدث ليس من مصلحة ليبيا فقط بل ليس من مصلحة سوق الطاقة العالمي واصفا ما يحدث بأنه ليس أزمة وإنما فرصة ضائعة على ليبيا كان عليها أن تستفيد من ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية، داعيا بذلك الى ضرورة أن يعود إنتاج النفط إلى سابق عهده ثُمّ يجب إيجاد طريقة بشكل سريع للاحتفاظ بعائدات النفط في المصرف الليبي الخارجي إلى حين وضع آلية لتوزيع العائدات.

وأكد أن هذا الأمر يعود إلى الليبيين أنفسهم وهم الذين يقررون كما أن الولايات المتحدة مع مجموعة العمل الاقتصادي يمكنها المساعدة في هذا الصدد.

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