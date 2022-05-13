رئيس مجلس النواب ينعى رئيس دولة الإمارات

نعى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية.

المستشار صالح، وفي نعيه الذي طالعته قناتنا، قال: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وبمزيد من الأسى والحزن وبالاصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس النواب والشعب الليبي نتقدم بخالص تعازينا وصادق المواساة القلبية لدولة الإمارات العربية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وجميع أبناء الشعب الإماراتي الشقيق جميل الصبر والسلوان”.