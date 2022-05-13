عون: ليبيا ليس لديها كميات زائدة من النفط أو الغاز لتزود بها أوروبا

طرابلس 13 مايو 2022 (وال)- أكد وزير والنفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون، أن ليبيا ليس لديها أي كميات زائدة عن الحاجة سواء غاز أو نفط خام، لتزودها للسوق الأوروبي لتعوض أوروبا عن النفط والغاز الروسي.

وأضاف عون – في تصريح لــ “سي أن بي سي عربية” – أنّه أصدر توجيهات للمؤسسة الوطنية للنفط؛ للعمل على تطوير عدة اكتشافات نفطية وغازية لم يتم تطويرها.

وأشار إلى أنه تقدم بمذكرة مفصلة للحكومة؛ بخصوص إشراك القطاع الخاص بتطوير الحقول النفطية، بشرط أن يكون لديه كفاءة وقدرة مالية لتطوير الحقول النفطية.

وأوضح بشأن الإغلاقات قائلا إنها لم تشمل جميع الموانئ الليبية، وأن الوزارة تستلم أي طلبات محددة لمقايضة فتح الموانئ، متوقعا أن يعود إنتاج النفط إلى المستويات البالغة 1.2 مليون برميل يوميًا.

ولفت عون إلى أن إنتاج ليبيا من الغاز استمر حتى مستويات 2 مليار قدم مكعب يوميًا. (وال)

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