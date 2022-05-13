نورلاند: ستتم دراسة عمليات الإنفاق للواردات الضرورية من الغذاء والأدوية

أفاد السفير الأمريكي لدى ليبيا بأن من أبرز أولويات مجموعة العمل الاقتصادي إدارة العائدات في الإنفاق على باب المرتبات والدعم وبعض المشاريع الاستثمارية للمؤسسة الوطنية للنفط، كما ستتم دراسة عمليات الإنفاق للواردات الضرورية من الغذاء والأدوية.

وأضاف نورلاند أنه يتم التركيز على مسألة الشفافية، ويجب على كل الأطراف أن تدرك بأنه عندما يتم تحويل أي أموال يتم التثبت من أوجه الإنفاق وأين ستذهب تلك الأموال كما أن المجتمع الدولي يمكن أن يساعد فنيّا في دعم جانب الشفافية بإيجاد آلية للإشراف والرقابة.

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