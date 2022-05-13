ليبيا الان

النف: هناك فروقات مالية تتجاوز 35 ألف دينار كمستحقات متأخرة لكل معلم تنفيذا لقرار مجلس النواب

تم النشر منذُ 57 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أكد النقيب العام للمعلمين عبد النبي النف أن هناك فروقات مالية تتجاوز 35 ألف دينار لكل معلم بعد استلام النقابة الحكم النهائي بشأن المستحقات المتأخرة تنفيذًا للقانون رقم 4 الصادر في 2018.

النف وفي تصريح مرئي أشار إلى أن الإدارة القانونية والمالية بالنقابة باشرت العمل في استيفاء الإجراءات لتسوية مرتبات منتسبي القطاع من موظفين وعمال، بما في ذلك المتقاعدون منذ صدور القانون، لافتا إلى أن التأمين الصحي من ضمن هذه الاستحقاقات.

كما طالب النف نقابات المعلمين باستكمال استحقاق تسجيل العضويات لكل المعلمين خلال 3 أسابيع؛ لإحالة الكشوفات إلى الخبير المالي للإجراء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك