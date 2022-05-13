وليامز تطلع وزيرة الخارجية التونسي على جهود البعثة الأممية لدفع العملية السياسية في ليبيا

اطلعت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، على الجهود المبذولة من قبل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لدفع العملية السياسية في البلاد.

وقالت وليامز في تغريدة عبر حسابها على «تويتر» مساء اليوم الجمعة، إنها أطلعت الجرندي خلال اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الخارجية التونسية على اجتماعاتها الأخيرة مع مسؤولين ليبيين فضلاً عن مشاوراتها مع عدد من ممثلي المجتمع الدولي.

وليامز تأمل الخروج بنتائج ملموسة من اجتماعات القاهرة

وأوضحت وليامز في تغريدة ثانية أنها ناقش مع الجرندي «الجولة المقبلة من مباحثات مجلسي النواب والاعلى للدولة والتي تنطلق في القاهرة، يوم 15 مايو. وأشارت إلى ضرورة أن تخرج اللجنة المشتركة بنتائج ملموسة تتفق وتطلعات 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت»، في إشارة إلى اجتماعات المسار الدستوري المقرر ان تبدأ الأحد المقبل في القاهرة.

– وليامز تبحث مع الصور التحقيقات بشأن ترهونة

– وليامز تطلع المنفي على استعدادات الجولة الثانية من اجتماعات المسار الدستوري

– وليامز تؤكد للدبيبة ضرورة الحفاظ على الهدوء وإجراء انتخابات بأساس دستوري سليم

وأضافت وليامز في تغريدتها الثانية، أنها أكدت ووزير الخارجية التونسي «على أهمية الحفاظ على الهدوء والحاجة لموقف موحد من المجتمع الدولي» من أجل دعم العملية السياسية في ليبيا.

تونس تدعم جهود استكمال المسار السياسي في ليبيا

من جهتها، قالت وزارة الخارجية التونسية في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك» مساء اليوم، إن الجرندي جدد لوليامز خلال اللقاء «حرص تونس على دعم كل المساعي الرامية إلى استكمال المسار السياسي لليبيا الشقيقة وضمان عودة الاستقرار اليها من خلال إرساء المؤسسات الدائمة والنأي بليبيا عن كل التدخلات الأجنبية».

كما عبّر الجرندي عن دعم تونس «جهود منظمة الأمم المتحدة في ليبيا بهدف تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف السياسية وتجنيب هذا البلد الجار أي أخطار أو انزلاقات قد تحدث وما يمكن أن ينجر عنها من تداعيات سلبية على استقرار كامل المنطقة» وفق وزارة الخارجية التونسية.

دور تونس الإيجابي في دعم المسار السياسي الليبي

وذكرت الخارجية التونسية، أن وليامز اطلعت الجرندي «على آخر التطورات والمساعي المبذولة من قبل البعثة الأممية لدفع المسار السياسي بما في ذلك العمل على تأمين انتخابات حرة ونزيهة»، وأشادت بالدور «الإيجابي والبناء الذي ما فتئت تضطلع به تونس في دعم المسار السياسي، لاسيما منذ احتضان بلادنا للجولة الأولى للحوار السياسي الليبي-الليبي».

وذكرت وزارة الخارجية التونسية في ختام البيان إلى أن لقاء الجرندي ووليامز مثل مناسبة تبادل خلالها الجانبان الآراء حول السبل التي يمكن من خلالها معاضدة جهود الأشقاء الليبيّين خلال الفترة المقبلة.

لقاء الجرندي ووليامز بمقر وزارة الخارجية في تونس، الجمعة 13 أبريل 2022. (الخارجية التونسية)