عميد بلدية غدامس يدعوا إلى إزالة غدامس من قائمة الحضر التي أعلنتها منظمة اليونسكو

غدامس 13 مايو 2022 (وال)- انطلقت ببلدية غدامس مساء اليوم الجمعة، فعّاليات المؤتمر العلمي الدولي في دورته الثانية تحت شعار “ترات غدامس بين التدوين والتتمين”.

وحضر فعّاليات المؤتمر الذي أقيم تحت إشراف مركز غدامس للأبحاث والدراسات وتوثيق التراث، عدد من الباحثين من مختلف الجامعات الليبية والدولية.

وألقى عميد بلدية غدامس كلمة خلال المؤتمر؛ أثني فيها على دور مركز غدامس للأبحاث في الحفاظ على التراث الغدامسي.

كما نوه على أهمية وضرورة إزالة غدامس من قائمة الحضر التي أعلنتها منظمة اليونسكو.

واستعرض المشاركون في المؤتمر؛ تاريخ مدينة غدامس عبر العصور وما تحويه من آثار، ما يجعلها واحدة من أقدم المدن التاريخية في المنطقة العربية والشرق الأوسط. (وال)

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