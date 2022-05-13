الدبيبة: يجب على وزير الاقتصاد وضع قرارات لاستيراد الأجهزة ذات التكلفة الكهربائية الباهظة | أخبار ليبيا 24

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قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة. يجب على وزير الاقتصاد أن يضع قرارات واضحة يضع بها شروط لاستيراد الأجهزة الكهربائية ذات التكلفة الكهربائية الباهظة.

وأضاف الدبيبة. أثناء اجتماعه مع المجلس الوطني للتطوير الاقتصادية بخصوص ملف الكهرباء. أنه يجب تشكيل لجنة حقيقية عملية عملها التفكير في نوع المصابيح الكهربائية وأيضا نوع التكييف والطاقة الشمسية.

وأوضح رئيس الحكومة أن الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار تعاني من مشاكل كبيرة جدا. ومن المفترض أن تحقق لنا دخل كبير.

واستطرد الدبيبة :”لكن في الواقع هي شركة خاملة بالكامل والإدارات يوجد بها موظفين منتهي الصلاحية والبعض منهم يعاني من مشاكل صحية”.

وتابع بالقول:”لدينا عقارات في بعض المدن الكبيرة في الخارج مقفلة. ولا يوجد عوائد مالية منها. وفي المقابل ليس لديهم حتى ما يغطي هذه الإدارات المسؤولة على هذه العقارات”.

وبخصوص وزارة الشؤون الاجتماعية أك وجود مشكلة. وهي مشكلة الرقم الوطني مع مطالبته أن يتم الجلوس مع وزيرة الشؤون الاجتماعية بهذا الشأن. وبسبب هذه المشكلة لم نعرف كيفية صرف منحة الزوجة إلى الآن.