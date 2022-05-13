الباروني: مجلس الأمن أشعل صراعًا على هوية رئيس البعثة الجديد وترك المصائب تضرب بالبلاد

قال المحلل السياسي الليبي سلطان الباروني إن آخر ما يهم الليبيين هو اختيار مبعوث أممي في البلاد؛ فالجميع على علم بأنهم يساهمون في تعقيد المشهد السياسي.

الباروني وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”، أضاف أن الأزمة في درجة الاستهانة بليبيا كلها؛ فمجلس الأمن ترك مصائب تضرب البلاد، وقد تؤثر على أمن إفريقيا، وأشعل صراعًا على هوية رئيس البعثة الجديد.

وانتقد الباروني عدم تطرق المجلس والبعثة للانتخابات وكأنه حلم تبخر، ولا فائدة منه، وأن ستيفاني ويليامز لم تنفذ وعودها بشأن الانتخابات.