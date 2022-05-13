اشتباكات مسلحة في منطقة دحمان شرق صبراتة

أفادت مصادر متطابقة لـ218، عن اندلاع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة مع سماع دوي قذائف آربي جي من حين لآخر، في منطقة دحمان المجاورة للطريق الساحلي شرق مدينة صبراتة.

ولم تكشف مصادر رسمية عن سبب الاشتباكات أو حصيلتها، إلا أن مصادر أكدت أن الاشتباكات اندلعت بين تشكيل مسلح من مدينة صبراتة يقوده المدعو عبدالغفار الصويعي الملقب بـ “التندرا”، وآخر من مدينة الزاوية بقيادة أبناء الكابو، مرجحين أن تكون الاشتباكات عائدة لأسباب عائلية بسبب صلة القرابة التي تربط بين قادة التشكيلين المتناحرين، وسط حالة من الذعر والخوف بين السكان المدنيين.

وتشهد مدينة صبراتة والمدن المجاورة لها اشتباكات متكررة بين تشكيلات متنافسة من حين لآخر، بالإضافة لنشاط لافت للجماعات التي تنشط في تجارة البشر وتهريب الوقود.

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