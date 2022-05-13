الوطني لمكافحة الأمراض يُناشد المواطنين بسرعة أخذ لقاح كورونا

طرابلس 13 مايو 2022 (وال)- ناشد المركز الوطني لمكافحة الأمراض جميع المواطنين؛ بسرعة التوجه لمراكز التطعيم لأخذ لقاح كورونا حماية لهم من الإصابة بأعراض الفايروس.
وأكد المركز – في بيان له – أن مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا مستمرة في العمل على مستوى البلاد، للوصول إلى المناعة المجتمعية الآمنة، والحفاظ على استقرار الوضع الوبائي والصحي في البلاد.
وأشار المركز – في بيانه – إلى أن ليبيا تُعد من أقل البلدان إقبالا على تلقي اللقاح، والآلاف من السكان قضوا بسبب الجائحة. (وال)
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال
أضف تعليقـك