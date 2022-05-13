ليبيا الان

الوطني لمكافحة الأمراض يُناشد المواطنين بسرعة أخذ لقاح كورونا

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 13 مايو 2022 (وال)- ناشد المركز الوطني لمكافحة الأمراض جميع المواطنين؛ بسرعة التوجه لمراكز التطعيم لأخذ لقاح كورونا حماية لهم من الإصابة بأعراض الفايروس.
وأكد المركز – في بيان له – أن مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا مستمرة في العمل على مستوى البلاد، للوصول إلى المناعة المجتمعية الآمنة، والحفاظ على استقرار الوضع الوبائي والصحي في البلاد.
وأشار المركز – في بيانه – إلى أن ليبيا تُعد من أقل البلدان إقبالا على تلقي اللقاح، والآلاف من السكان قضوا بسبب الجائحة. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك