الوطني لمكافحة الأمراض يُناشد المواطنين بسرعة أخذ لقاح كورونا

طرابلس 13 مايو 2022 (وال)- ناشد المركز الوطني لمكافحة الأمراض جميع المواطنين؛ بسرعة التوجه لمراكز التطعيم لأخذ لقاح كورونا حماية لهم من الإصابة بأعراض الفايروس.

وأكد المركز – في بيان له – أن مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا مستمرة في العمل على مستوى البلاد، للوصول إلى المناعة المجتمعية الآمنة، والحفاظ على استقرار الوضع الوبائي والصحي في البلاد.

وأشار المركز – في بيانه – إلى أن ليبيا تُعد من أقل البلدان إقبالا على تلقي اللقاح، والآلاف من السكان قضوا بسبب الجائحة. (وال)

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