أجدابيا تستقبل 3920 أسطوانة غاز .. والشرطة تتعهد بتنظيم التوزيع بعدالة

استقبلت المستودعات الرسمية بأجدابيا شحنة من غاز الطهي تقدر بـ3920 أسطونة إذ جرى توزيع الشحنة على ثمانية مستودعات وفق تصريح رئيس قسم شرطة النجدة والتمركزات الأمنية بمديرية أمن أجدابيا صلاح عبد الحفيظ القرفة.

وأوضح القرفة أن المستودعات ستبدأ بعد الانتهاء من عمليات التفريغ بتوزيع الأسطوانات على المواطنين حتى يتسنى للجميع الحصول عليها بشكل منظم وبالسعر المحدد مع ضمان عدم تسريب الكميات إلى التجار غير المرخصين.

وأوضح المسؤول الأمني أن قسم شرطة النجدة والتمركزات الأمنية ضبط أخيرا عدد من التجار خلال بيعهم بشكل غير قانوني أسطوانات غاز الطهي على الطريق العام وفي المحال التجارية.

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