هيأة الدستور تعتبر توجهات النواب والأعلى للدولة بتعديل الدستور عملا غير مشروع | أخبار ليبيا 24

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اعتبرت لجنة التواصل الدستوري. في الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور أن توجهات مجلسي النواب والأعلى للدولة لتعديل الدستور لا يعد عملا مشروعا.

وقالت لجنة التواصل الدستوري. في بيان لها إن مايقوم به مجلسا النواب والدولة يعد مسخا سياسيا.

وأكدت أن الغرض من اجتماعات المسار الدستوري في القاهرة. هو الزج بمشروع الدستور في المماحكات السياسية.

وأشارت اللجنة. إلى أن الزج بمشروع الدستور في هذه المماحكات يعد انتهاكا لحرمة الأحكام القضائية.

وحذرت اللجنة. من مآلات هذه التوجيهات الرامية لإجهاض إرادة الشعب الليبي، محملة القائمين على الاجتماعات كافة النتائج. بما في ذلك المسألة الجنائية التي تنص عليها القوانين القائمة.

وحملت اللجنة المستشارة الأممية في ليبيا ومجلس الأمن الدولي مسؤولية ماينتج عن لقاءات المسار الدستوري في القاهرة.

ودعت لجنة التواصل الدستوري. لجنتي النواب والأعلى للدولة في اجتماعات المسار الدستوري للاضطلاع بمسؤوليتهما.

وأفادت. أن ماوصلت إليه البلاد من منزلق سياسي ودستوري، هو نتيجة لتغييب الهيئة التأسيسية وإهمالها لواجباتها التي نص عليها الإعلان الدستوري.

وكانت مقررة لجنة المسار الدستوري بمجلس النواب أسماء الخوجة. قالت إن اللجنة ستصل القاهرة 15 مايو الجاري استعدادا للجولة الثانية من المشاورات مع لجنة مجلس الدولة.

وذكرت الخوجة في تصريحات صحفية. أنه تم خلال جلسة مجلس النواب الثلاثاء الاستماع إلى إحاطة عامة من قبل اللجنة حول أهم ما تم التوصل له في مشاورات القاهرة الأولى.

وتابعت مقررة اللجنة :”طلبنا من أعضاء المجلس تقديم الملاحظات إلى مقرري اللجنة مذيلة بأسماء كل عضو وبالنصوص البديلة للنصوص الموجودة بمسودة الدستور”.