دراغي: إيطاليا تشجع الوصول إلى حلٍ مُرضٍ للأزمة في ليبيا

أكد رئيس الحكومة الإيطالية، ماريو دراغي، أن بلاده تشجع الوصول إلى حلٍ مرضٍ للأزمة القائمة في ليبيا، وتدعم كل وساطة دبلوماسية لمحاولة جلب الاستقرار إلى البلاد دون العداء لأي من الجانبين.

وقال دراغي في كلمة له أمام منتدى “نحو الجنوب” بإيطاليا، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الليبية، إن خطة الحل في ليبيا ليست سهلة، لا سيما أن الهدف هو إيجاد حل وسط للنجاح في تشكيل حكومة منتخبة من الشعب بحرية، مشددا على أن الاستقرار السياسي في منطقة البحر المتوسط هدف ينبغي متابعته، وتحديدا في ليبيا حيث لديها قدرات ضخمة.

وأضاف أن الهدف من موقف حكومته المتوازن من الأزمة في ليبيا هو الحفاظ على دور الوسيط والوقوف على مسافة واحدة من الفصيلين في الميدان.