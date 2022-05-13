الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا تهاجم السفير الأمريكي بسبب سيف الإسلام القذافي

هاجمت الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند بعد تصريحات له تمس من سيف الإسلام القذافي المرشح الأبرز للانتخابات الليبية التي كانت مبرمجة نهاية العام المنقضي.

واعتبرت الجبهة في بيان لها أن تصريحات السفير الأمريكي تدخل سافر في الشأن الداخلي الليبي وتأكيد على عدم استقلالية القرار الداخلي المنتهك من أطراف “ناهبة” ساهمت في تدمير البلاد العام 2011.

واعتبرت الجبهة أن سيف الإسلام هو خيار الليبيين نحو الاستقرار والوحدة والمصالحة والتنمية، داعية الولايات المتحدة إلى “الاستتابة” عما فعلته في 2011، بل إصدار تصريحات تساهم في الفتنة والانقسام.

كما دعت الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا، في بيانها إلى الاستعداد للدفاع عن حقوقهم ووطنهم، والالتفاف حول “سيف الإسلام القذافي سليل المجاهدين والشهداء”.