مكافحة الأمراض تحث المواطنين على أخذ لقاحات كورونا

ناشد المركز الوطني لمكافحة الأمراض جميع المواطنين في كافة أنحاء ليبيا، أن يتوجهوا إلى مراكز التطعيم لأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لحماية أنفسهم من الإصابة بالأعراض الشديدة للمرض.

ولفت مكتب الإعلام والتوثيق التابع للمركز في تدوينة توعوية تحذيرية على المنصة الإعلامية، إلى أن ليبيا تُعد من أقل البلدان إقبالاً على تلقي اللقاح وقد توفي الآلاف من السكان بسبب الجائحة.

وخلص المنشور التوعوي التحذيري لمركز مكافحة الأمراض إلى الإعلان بأن مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا مستمرة في العمل على مستوى البلاد، لأجل “الوصول إلى المناعة المجتمعية الآمنة والحفاظ على استقرار الوضع الوبائي والصحي في البلاد”.

وتجدر الإشارة إلى أن الفترة الأخيرة شهدت انخفاضاً في حالات الإصابة والوفيات في كافة ربوع البلاد، مع ذلك أصدر المركز الوطني لمكافحة الأمراض قبل أيام منشورات توعوية تحض المواطنين على العودة إلى ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، للحفاظ على تراجع حالات الإصابة والانحسار النسبي للجائحة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية