مقاطعي جلسات الأعلى للدولة يدعون رئاسة المجلس الالتفات لمطالبهم والحفاظ على التوافقات | أخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24

دعا أعضاء المجلس الأعلى للدولة الداعمين للتوافق الوطني رئاسة المجلس إلى تحمل المسؤولية الوطنية بالالتفات لمطالبات الأغلبية التـي تقاطع الجلسات.

وشددوا في بيان لهم – بعد تعذر الحصول على النصاب اللازم لعقد الجلسات للمرة الرابعة على التوالي – على ضرورة الحفاظ على ما تم إنجازه من تـوافقات مع مجلس النواب والمتمثل في تعديل الإعلان الدستـوري وتشكيل الحكومة الليبية.

وطالب الأعضاء رئاسة المجلس بسرعة التعاطي مع الميزانية المحالة من الحكومة وفقاً لحدود الصلاحيات الممنوحة لمجلس الدولة المنصوص عليها في الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات في ديسمبر.

وثمن الأعضاء سرعة تعاطي مجلس النـواب مع الميزانية التي قدمتها الحكومة الليبية وحرصه على إنجاز هذا الاستحقاق في أقرب الآجال ووفق السياقات القانونية السليمة

وعبر أعضاء المجلس عن ارتياحهم مما جاء في المؤتمر الصحفي لوزيري الخارجية المغربي والمصري فيما يتعلق بالحرص على سيادة القرار الوطني الليبي، واحترام الإجراءات المتخذة من قبل المؤسسات الليبية المنتخبة.

وأكدوا أن هذا البيان يعكس فهماً دقيقـاً وإيجابياً للمسألة الليبية ويعبر عن مساع صادقة لمساعدة الليبيين فـي تجـاوز أزمتهم الحـالية والانطلاق نحو مرحلة من السلام والاستقرار الدائمين.

ودعا أعضاء المجلس المجتمع الدولي لدعم وتشجيع أطـراف العملية السياسية الليبية على المزيد من التوافق الوطني.