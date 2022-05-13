الكبير يعرض على نورلاند خطط المصرف المركزي الجديدة

العنوان

التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، في تونس، مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند.

وقال المصرف المركزي، إن اللقاء تركز حول خطة المصرف في تحقيق أعلى معدلات الشفافية والإفصاح، وكذلك تطوير بيان الإيراد والإنفاق العام في هيئته الجديدة ومستجدات مشروع التوحيد.

من جهتها قالت السفارة الأمريكية إن الكبير أطلع نورلاند على الخطوات الإيجابية الجديدة لزيادة الشفافية في الإنفاق العام والتي من شأنها تعزيز مساءلة المؤسسات المالية والاقتصادية الليبية بهدف منح الليبيين الثقة في أنّ الأموال العامة تُنفق لمصلحتهم.