مصلحة المطارات تشارك بمعرض تقني في باريس حول التفتيش الأمني

بحث مدير إدارة التجهيزات بمصلحة المطارات المهدي الحضيري، ومدير إدارة المعايير بالمصلحة مصعب أبولطيفة مع مسؤولي شركة سميت ديتكشن، آلية التعاون مع مصلحة المطارات لتطوير أجهزة التفتيش الأمني والكوادر المعنية بتشغيلها وصيانتها. كما تعرّف مبعوثا المصلحة على منتجات الشركة وتقنياتها الحديثة.

وجاءت هذه المناقشات أثناء اجتماعات للوفد الليبي الممثل لمصلحة المطارات، على هامش حضور المعرض المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس والذي نظمته شركة سميث ديتكشن الألمانية بدعوة من شركة كولمان الدولية.

يشار إلى أن هذه المشاركة الليبية في معرض باريس تأتي في إطار مواكبة إدارات مصلحة المطارات لمستجدات التطور التقني في مجال المطارات، لتحسين إجراءات وتدابير الأمن بالمطارات الليبية، التي تشهد بعضها عودة العمل وتسيير الرحلات بالتزامن مع مطالبة السلطات الليبية برفع الحظر عن الرحلات مع أوروبا.

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