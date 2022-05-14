«مكافحة الأمراض»: ليبيا تعد من أقل البلدان إقبالا على تلقي لقاح كورونا

أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، عزوم المواطنين الليبيين عن تلقي لقاح كورونا.

وقال المركز، في بيان لها، نشرته مساء اليوم عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن تعد ليبيا من أقل البلدان إقبالا على تلقي اللقاح والآلاف من السكان قضوا بسبب الجائحة .

وناشد المركز، في بيانه، جميع المواطنين بالتوجه لمراكز التطعيم لأخذ لقاح كورونا ، للحماية من الإصابة بالأعراض الشديدة.

وشددد على أن مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا، مستمرة في العمل على مستوى البلاد للوصول إلى المناعة المجتمعية الآمنة، والحفاظ على استقرار الوضع الوبائى والصحي في البلاد.