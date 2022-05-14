نوفا الإيطالية: شخصيات ليبية تجتمع في سويسرا لمناقشة العملية السياسية

العنوان – مونترو

كشفت وكالةُ نوفا الإيطاليةُ للأنباء، أن شخصيات سياسية وأمنية وعسكرية تجتمع في سويسرا لمناقشة العملية السياسية في ليبيا.

وأوضحت الوكالة أن الاجتماعات في مدينة مونترو السويسرية ستناقش مقترحين، الأول إعلان دستوري جديد ومؤقت.

وذكرت أن المقترح الثاني هو الموافقة على مشروعِ الدستور الذي أصدرته الهيئة التأسيسية بعد طرحه للشعب للاستفتاء عليه.

وأضافت وكالة نوفا، أنّ الشخصيات التي تشارك في مشاورات “مونترو” برعاية وتنظيم من مركز الحوار الإنسانيِ بجنيف، تمثل مجلسي النواب والأعلى للدولة إضافة إلى قادة عسكريينَ وأمنيين.

وأكدت وكالة نوفا الإيطالية أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا تغيبا عن هذه المشاورات.