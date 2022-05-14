وليامز ووزير خارجية تونس يبحثان الوضع في ليبيا

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اجتمعت، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن في ليبيا، ستيفاني وليامز، في تونس، مع وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي.

وقالت وليامز إنها أطلعت الجرندي خلال اللقاء على اجتماعاتها الأخيرة مع مسؤولين ليبيين فضلاً عن مشاوراتها مع عدد من ممثلي المجتمع الدولي.

وأضافت، “ناقشنا الجولة المقبلة من مباحثات مجلسي النواب والأعلى للدولة والتي تنطلق في القاهرة، يوم 15 مايو”.

وقالت إنها أشارت إلى ضرورة أن تخرج اللجنة المشتركة بنتائج ملموسة تتفق وتطلعات 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت.

وأضافت، أنهما أكدا على أهمية الحفاظ على الهدوء والحاجة لموقف موحد من المجتمع الدولي.

2/2 وناقشنا الجولة المقبلة من مباحثات مجلسي النواب والاعلى للدولة والتي تنطلق في القاهرة، يوم 15 مايو. وأشرت الى ضرورة ان تخرج اللجنة المشتركة بنتائج ملموسة تتفق وتطلعات 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت. وأكدنا على اهمية الحفاظ على الهدوء والحاجة لموقف موحد من المجتمع الدولي. — Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) May 13, 2022

من جانبها قالت الخارجية التونسية إن الجرندي، جدد خلال هذا اللقاء، حرص تونس على دعم كل المساعي الرامية.إلى استكمال المسار السياسي في ليبيا، وضمان عودة الاستقرار إليها من خلال ارساء المؤسسات الدائمة والنأي.بليبيا عن كل التدخلات الأجنبية.

وأضافت، أن الجرندي عبّر عن دعم جهود منظمة الأمم المتحدة في ليبيا بهدف تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف السياسية وتجنيبها أي أخطار أو انزلاقات قد تحدث وما يمكن أن ينتج عنها من تداعيات سلبية على استقرار كامل المنطقة.