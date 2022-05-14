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وليامز تطلع وزير خارجية تونس على آخر اجتماعاتها بشأن ليبيا

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

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بحثت، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن في ليبيا، ستيفاني وليامز، مع وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، تطورات الوضع في ليبيا.

 وأطلعت وليامز الجرندي خلال اللقاء على اجتماعاتها الأخيرة مع مسؤولين ليبيين فضلاً عن مشاوراتها مع عدد من ممثلي المجتمع الدولي.

وقالت: “ناقشنا الجولة المقبلة من مباحثات مجلسي النواب والدولة والتي تنطلق في القاهرة، يوم 15 مايو”.

وأضافت: “أشرت خلال اللقاء إلى ضرورة أن تخرج اللجنة المشتركة بنتائج ملموسة تتفق وتطلعات 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت.

وأضافت، أنهما أكدا على أهمية الحفاظ على الهدوء والحاجة لموقف موحد من المجتمع الدولي.


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صحيفة العنوان الليبية

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