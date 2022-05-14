ستيفاني: ناقشتُ مع «الجرندي» «جولة الحوار الليبي» المقبلة في القاهرة

التقت ستيفاني ويليامز المستشارة الأممية في ليبيا، اليوم الجمعة، وزير الخارجية التونسي، عثمان جراندي، في تونس العاصمة.

وقالت ستيفاني، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” تشرفت اليوم بلقاء وزير الخارجية التونسي، عثمان جراندي، في تونس العاصمة”.

وأضافت ستيفاني:” اطلعته خلال اللقاء على اجتماعاتي الأخيرة مع مسؤولين ليبيين فضلاً عن مشاوراتي مع عدد من ممثلي المجتمع الدولي”.

وتابعت:” ناقشنا الجولة المقبلة من مباحثات مجلسي النواب والأعلى للدولة والتي تنطلق في القاهرة، يوم 15 مايو”.

واستطردت:” أشرتُ إلى ضرورة أن تخرج اللجنة المشتركة بنتائج ملموسة تتفق وتطلعات 2.8 مليون ليبي سجلوا للتصويت، وأكدنا أهمية الحفاظ على الهدوء والحاجة لموقف موحد من المجتمع الدولي”.