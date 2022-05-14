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ستيفاني: ناقشتُ مع «الجرندي» «جولة الحوار الليبي» المقبلة في القاهرة

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقت ستيفاني ويليامز المستشارة الأممية في ليبيا، اليوم الجمعة، وزير الخارجية التونسي، عثمان جراندي، في تونس العاصمة.

وقالت ستيفاني، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” تشرفت اليوم بلقاء وزير الخارجية التونسي، عثمان جراندي، في تونس العاصمة”.

وأضافت ستيفاني:” اطلعته خلال اللقاء على اجتماعاتي الأخيرة مع مسؤولين ليبيين فضلاً عن مشاوراتي مع عدد من ممثلي المجتمع الدولي”.

وتابعت:” ناقشنا الجولة المقبلة من مباحثات مجلسي النواب والأعلى للدولة والتي تنطلق في القاهرة، يوم 15 مايو”.

واستطردت:” أشرتُ إلى ضرورة أن تخرج اللجنة المشتركة بنتائج ملموسة تتفق وتطلعات 2.8 مليون ليبي سجلوا للتصويت، وأكدنا أهمية الحفاظ على الهدوء والحاجة لموقف موحد من المجتمع الدولي”.

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صحيفة الساعة 24

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