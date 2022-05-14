عميد بلدية غدامس: يجب إخراج غدامس من قائمة الحضر التي اعلنتها منظمة اليونسكو

انطلقت ببلدية غدامس مساء اليوم الجمعة فعاليات المؤتمر العلمي الدولي في دورته الثانية تحت شعار ” ترات غدامس بين التدوين والتتمين ” .

وجاءت فعاليات المؤتمر الذي أقيم تحت إشراف مركز غدامس للأبحاث والدراسات وتوثيق التراث بحضور عدد من الباحثين من مختلف الجامعات الليبية والدولية.

وقام عميد بلدية غدامس بإلقاء كلمة خلال المؤتمر أثني فيها على دور مركز غدامس للأبحاث في الحفاظ على التراث الغدامسي.

منوهآ على أهمية وضرورة إخراج غدامس من قائمة الحضر التي اعلنتها منظمة اليونسكو.

كما استعرض المشاركون في المؤتمر تاريخ مدينة غدامس عبر العصور وما تحويه من آثار ما يجعلها واحدة من أقدم المدن التاريخية في المنطقة العربية والشرق الأوسط.