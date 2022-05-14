المرعاش: الأتراك يخشون من باشاغا واستمراره للحفاظ على تواجدهم في ليبيا

رأى الخبير السياسي الليبي ،” كامل المرعاش “، أن الموقف التركي مرتبك في الاختيار بين رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا وغريمه رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة ، ولم يحسم الاختيار لأحدهما.

جاء ذلك في تصريحات صحفية للمرعاش ، أضاف فيها: “الأتراك يخشون من فتحي باشاغا واستمراره للحفاظ على تواجدهم وتأثيرهم المباشر على الأحداث في ليبيا”،

مشيرًا إلى أنه يعتبرونه واجهة عارضة ومؤقتة فرضتها ظروف معينة لتيار وطني ليبي واسع قوي لن يقبل باستمرار النفوذ الأجنبي وعلى رأسه التركي.

كما أكد المرعاش أن زيارة باشاآغا إلى إسطنبول لن تغير شيئًا من موقف تركيا