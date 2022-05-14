بعيو: انهزم الإرهاب والدمار في بنغازي وانتصر البناء والعمار

أشاد محمد بعيو، ئيس المؤسسة الليبية للإعلام المُلغاة، بمقاومة أهالي بنغازي للإرهاب على أسوار مطار بينينا، مهنئًا الليبيين بافتتاح صالة برنيق الجديدة الخاصة بالمسافرين من وإلى مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي.

وقال بعيو، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك:” قبل 7 سنين كان الرجال في بنغازي يقاومون الإرهاب على أسوار مطار بنينا واهبين أرواحهم كي لا يسقط”.

وأضاف:” انهزم الإرهاب والدمار وانتصر البناء والعمار.. ألف مبروك للعصية النقيّة صالة مطارها الجديدة، والتحية للذين افتدوه وللذين طوّروه”.