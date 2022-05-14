الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا تهاجم نورلاند بسبب تصريحاته بشأن سيف الإسلام القذافي

هاجمت الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند وذلك بعد تصريحات له تمس ” سيف الإسلام القذافي ” المرشح الأبرز للانتخابات الليبية التي كانت مبرمجة نهاية العام المنقضي.

كما اعتبرت الجبهة في بيان لها ، أن تصريحات السفير الأمريكي تدخل سافر في الشأن الداخلي الليبي وتأكيد على عدم استقلالية القرار الداخلي المنتهك من أطراف “ناهبة” ساهمت في تدمير البلاد العام 2011.

وأضافت الجبهة أن سيف الإسلام هو خيار الليبيين نحو الاستقرار والوحدة والمصالحة والتنمية، داعية في بيانها الولايات المتحدة إلى “الاستتابة” عما فعلته في 2011، بل إصدار تصريحات تساهم في الفتنة والانقسام.

ودعت الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا، في بيانها إلى الاستعداد للدفاع عن حقوقهم ووطنهم، والالتفاف حول “سيف الإسلام القذافي سليل المجاهدين والشهداء“.

يذكر أن السفير الأمريكي ومبعوثها الخاص لدى ليبيا ريتشارد نورلاند ، ذكر أن سيف الإسلام محكومًا عليه بمحكمة الجنايات الدولية. وهو مااعتبرته الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا معلومات مغلوطة ومنافية للحقيقة.. منوهة أن القضية ما زالت في مراحل التقاضي الأولي ولم يصدر بها حكم.