خفر السواحل الليبي: انقاذ 153 مهاجرا شمال زوارة وصبراتة

تمكن عناصر خفر السواحل الليبي من إنقاذ 153 مهاجرًا ينتمون لجنسيات أفريقية مختلفة وذلك شمال مدينتي صبراتة وزوارة غرب البلاد، وإعادتهم إلى ليبيا، بعدما كانوا يبحرون نحو الشواطئ الأوروبية على متن قاربين مطاطيين، وفقآ لما أعلنه مكتب المراسم والإعلام برئاسة أركان القوات البحرية الليبية

وقال مكتب المراسم والإعلام برئاسة أركان القوات البحرية الليبية في بيان عبر صفحته على «فيسبوك» الخميس، إن عملية الإنقاذ نفذها الزورق «الزاوية» التابع لجهاز خفر السواحل وأمن الموانئ،

وذلك في إطار الجهود الإنسانية والمهام السيادية لحماية السواحل وتقديم خدمات البحث والإنقاذ في منطقة المسؤولية الليبية بالبحر.

مضيفآ، أن المهاجرين أعيدوا إلى نقطة مصفاة الزاوية فور إتمام عملية الإنقاذ وجرى تسليمهم إلى الجهات المختصة في الزاوية، منوهًا بأن جهاز مكافحة الهجرة سيتابع في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.

كما ذكر مكتب المراسم والإعلام برئاسة أركان القوات البحرية الليبية ان جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ، قام بعمليتين لإنقاذ لـ146 مهاجرًا غير شرعي شمال مدينة صبراتة غرب البلاد وإعادة المهاجرين إلى نقطة مصفاة الزاوية،.