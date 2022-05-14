نورلاند: نعمل مع مجموعة العمل الاقتصادية لطرح أفكار بشأن آلية إدارة عائدات النفط

قال السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند إن المؤسسة الوطنية للنفط قد حولت مبلغ 2 مليار دولار بالإضافة إلى 6 مليارات دولار إلى مصرف ليبيا المركزي.

جاء ذلك في لقاء تليفزيوني لنورلاند على قناة الوسط ،حيث ذكر فيه أن صنع الله وقع تحت ضغط هائل من جهات مختلفة للقيام بشيء ما بهذه الأموال.

كما أوضح السفير الأمريكي أنهم يفهمون سبب قيام صنع الله بالتحويل، لكنهم كانوا يفضلون أن لا تتم القيام بعملية التحويل حتى الانتهاء من وضع الآلية لتوفير الثقة في أن العائدات ستصرف في الأغراض المقصودة .

وذكر نورلاند أنهم يعملون بالتعاون مع ” مجموعة العمل الاقتصادية، مصر، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، والولايات المتحدة ” لطرح بعض الأفكار مع الشركاء الليبيين بشأن آلية إدارة عائدات النفط، موضحا أنه لم يتم التوصل إلى نتائج نهائية