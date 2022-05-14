تحذير من «الأرصاد الجوية» للصيادين على ساحل درنة

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شمالية غربية نشطة، مساء اليوم، على ساحل درنة تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت

• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.

• السماء قليلة السحب تتكاثر إلى صافية.

• الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وتكون متغيرة الاتجاه صباح غدٍ على ساحل زوارة وطرابلس، سرعتها تتراوح بين 5 و15 عقدة.

• درجة حرارة سطح البحر بين 18 و 20 درجة مئوية.