تحذير من «الأرصاد الجوية» للصيادين على ساحل درنة

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شمالية غربية نشطة، مساء اليوم، على ساحل درنة تصل سرعتها إلى 25 عقدة.
الساحل من رأس إجدير إلى سرت
• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
• السماء قليلة السحب تتكاثر إلى صافية.
• الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وتكون متغيرة الاتجاه صباح غدٍ على ساحل زوارة وطرابلس، سرعتها تتراوح بين 5 و15 عقدة.
• درجة حرارة سطح البحر بين 18 و 20 درجة مئوية.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة.
• مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانًا.
• الرياح شمالية غربية بشكل عام وتكون متغيرة الاتجاه صباح غدٍ على ساحل الخليج وغربية إلى جنوبية غربية على ساحل شحات سرعتها تتراوح بين 5 و15 عقدة تصل مساء اليوم إلى 25 عقدة على ساحل شحات.
•ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و 1 متر تصل مساء اليوم 1.5 متر على ساحل درنة.
• البحر هادئ الى خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب مساء اليوم على ساحل درنة.
• درجة حرارة سطح البحر بين 18 و20 درجة مئوية.
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