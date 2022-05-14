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تحذير من «الأرصاد الجوية» للصيادين على ساحل درنة

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شمالية غربية نشطة، مساء اليوم، على ساحل درنة تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت 
• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
• السماء قليلة السحب تتكاثر إلى صافية.
• الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وتكون متغيرة الاتجاه صباح غدٍ على ساحل زوارة وطرابلس، سرعتها تتراوح بين 5 و15 عقدة.
• درجة حرارة سطح البحر بين 18 و 20 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة.
• مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانًا.
• الرياح شمالية غربية بشكل عام وتكون متغيرة الاتجاه صباح غدٍ على ساحل الخليج وغربية إلى جنوبية غربية على ساحل شحات سرعتها تتراوح بين 5 و15 عقدة تصل مساء اليوم إلى 25 عقدة على ساحل شحات.
•ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و 1 متر تصل مساء اليوم 1.5 متر على ساحل درنة.
• البحر هادئ الى خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب مساء اليوم على ساحل درنة.
• درجة حرارة سطح البحر بين 18 و20 درجة مئوية.

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بوابة الوسط

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