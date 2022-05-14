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بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم السبت 14 مايو 2022

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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 14 مايو 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء طقس مستقر و اعتدال في درجات الحرارة على اغلب المناطق.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :
حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب .
الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ، تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين(25-30)مْ، وتسجل ارتفاع تدريجي بدايةً من يوم الغد على اغلب المناطق.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-
حالة السماء: السماء صافية إلي قليلة السحب تتكاثر هذا اليوم جنوب طبرق، مع احتمال ظهور شبورة مائية فى الصباح الباكر على المرتفعات.
الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط هذا اليوم على المناطق الساحلية تتحول يوم الاثنين إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24-29)مْ على المناطق الساحلية، مابين (28-31)مْ على الدواخل ، وتسجل ارتفاع تدريجي بدايةً من يوم الغد على اغلب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: صافية بوجه عام.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتسجل ارتفاع تدريجي بدايةً من يوم الغد على اغلب المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(28-33)مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر احيانا على الكفرة.
الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(31- 34)مْ .

مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:59)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:08).

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏F-270-002 الجوية طقس الحرارة اليوم طقس الحرارة صافية السماء صافية السماء صافية السماء 33 30 المدينة 20 20 16 17 قليلة قليلة قليلة قليلة 29 السماء صافيا صافي زواره 29 19 17 28 18 18 16 18 18 السماء الزاوية قلیل 30 16 16 16 19 السماء 29 29 17 17 16 14 14 14 17 16 16 17 19 17 27 30 27 28 28 15 14 15 25 15 15 26 طبرق‏'‏

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