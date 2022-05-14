نورلاند: صنع الله حول 8 مليار دولار للمصرف المركزي وتعرض لضغوطات

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أكد السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند أن المؤسسة الوطنية للنفط قد حولت مبلغ 2 مليار دولار بالإضافة إلى 6 مليارات دولار إلى مصرف ليبيا المركزي.

وفي لقاء تليفزيوني لنورلاند على قناة الوسط أمس الجمعة ذكر فيه أن صنع الله وقع تحت ضغط هائل من جهات مختلفة للقيام بشيء ما بهذه الأموال.

كما أوضح السفير الأمريكي أنهم يفهمون سبب قيام صنع الله بالتحويل، لكنهم كانوا. يفضلون أن لا تتم القيام بعملية التحويل حتى الانتهاء من وضع الآلية لتوفير. الثقة في أن العائدات ستصرف في الأغراض المقصودة .

وذكر نورلاند أنهم يعملون بالتعاون مع ” مجموعة العمل الاقتصادية، مصر، والاتحاد الأوروبي. والأمم المتحدة، والولايات المتحدة ” لطرح بعض الأفكار مع الشركاء الليبيين. بشأن آلية إدارة عائدات النفط، موضحا أنه لم يتم التوصل إلى نتائج نهائية.

وفي سياق متصل أصدرت الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا بيانا هاجمت فيه السفير الأمريكي. ريتشارد نورلاند وذلك بعد تصريحات له قال عنها البيان أنها مست سيف الإسلام القذافي. المرشح للانتخابات الليبية التي كانت مبرمجة نهاية العام الماضي.

في حين اعتبرت الجبهة في بيان لها ، أن تصريحات السفير الأمريكي تدخل سافر في الشأن الداخلي الليبي وتأكيد على عدم استقلالية القرار الداخلي الذي قالت أنه منتهك من أطراف ناهبة دمرت البلاد العام 2011.

وأضافت الجبهة أن سيف الإسلام هو خيار الليبيين نحو الاستقرار والوحدة والمصالحة والتنمية، داعية في بيانها الولايات المتحدة إلى ما أسمته الاستتابة عما فعلته في 2011، بدل إصدار تصريحات تساهم في الفتنة والانقسام

في حين يذكر أن السفير الأمريكي ومبعوثها الخاص لدى ليبيا ريتشارد نورلاند ، ذكر أن سيف الإسلام. محكومًا عليه بمحكمة الجنايات الدولية وهو مااعتبرته الجبهة الشعبية. لتحرير ليبيا معلومات مغلوطة ومنافية للحقيقة.. منوهة أن القضية ما زالت في. مراحل التقاضي الأولي ولم يصدر بها حكم.