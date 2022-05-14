التواتي: لم أسمع أحداً يقول للسفير الأمريكي “عليك أن تصمت أو تغادر”  

قال عامر التواتي، الطبيب والمحلل السياسي الليبي، إنه لا يمر حدث كبير كان أو صغير دون أن يتدخل فيه الإكسيلنس سفير أمريكا أو بالأحرى ولي أمرنا.

أضاف على فيسبوك قائلًا: “لم يترك الاكسيلنس شأنا من شؤوننا دون أن يتدخل فيه , ويعطي أوامر بما الذي يجب علينا أن نفعله وما يجب ألا نفعله في هذ اليوم أو في قادم الأيام، في الحقيقة الأطراف جميعها تنتظر في تصريحات السفير الأمريكي وتعتبرها تأييد لها عندما يمدحها , بل تردد ما قاله الاكسيلنس وتعتبره مكسبا لها وهي مخدوعة أو تخدع نفسها أو تحاول أن تخدعنا نحن عموم الناس”.

وواصل قائلًا: “منذ سنوات عديدة لم أسمع أي مسؤول عسكري أو حكومي ,لم أسمع أي رئيس من رؤساء الحكومات والبرلمانات أو شيوخ القبائل أو رؤساء الأحزاب أو مؤسسات المجتمع المدني ,أو الجيش الوطني أو المجموعات المسلحة أو نخبة الفئة الجديدة، ولا حتى الفقهاء في خطب الجمعة .. لم اسمع أحدا يقول للسفير عليك ان تصمت أو تغادر فهذا ليس شأنك، هذا ولازال البعض يردد لا للتدخل في شؤوننا الداخلية”.